UBS : repli limité par des propos de broker

(CercleFinance.com) - UBS ne cède que 0,3% et surperforme donc légèrement la tendance à Zurich (-0,8% sur le SMI), aidé par des propos de Credit Suisse qui réitère son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussé de 13,5 à 14 francs suisses. Dans sa note de recherche, le broker déclare 'continuer de voir les collecteurs d'actifs suisses comme les mieux placés dans le contexte de crise du Covid' et remonte ses estimations de BPA 2020 pour UBS avant un deuxième trimestre 'probablement vigoureux'.

Valeurs associées UBS GROUP SIX Swiss Exchange -0.71%