UBS: remboursement en vue des obligations 'CoCo' de 2019

(CercleFinance.com) - UBS a annoncé lundi le remboursement de ses obligations dites 'additional tier 1' (AT1) émises en 2019 pour un montant nominal total de 2,5 milliards de dollars.



Le groupe bancaire suisse précise que cet exercice se fera au moment de la première date de remboursement par anticipation, à savoir le 31 janvier 2024.



Les dettes bancaires Additional Tier 1 (AT1), également appelées 'CoCos', sont des obligations hautement subordonnées, dont le nominal peut être attaqué lorsque la solvabilité d'une banque passe en-dessous d'un niveau donné.





