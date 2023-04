Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UBS: remboursement d'obligations senior information fournie par Cercle Finance • 18/04/2023 à 11:31









(CercleFinance.com) - UBS a annoncé mardi son intention d'exercer dès la première échéance l'option d'achat dont il disposait sur des obligations senior non sécurisées qu'il avait émises en 2017.



Le groupe bancaire helvétique précise que ce remboursement interviendra le 19 mai prochain pour tous les détenteurs de ses obligations à taux fixe de 0,625% pour un montant total de 400 millions de francs suisses.





