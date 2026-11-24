UBS relève la note de Skydance à « neutre » ; le titre progresse

** Le titre Skydance SKYD.N progresse de 4,2% à 6,54 dollars

** UBS relève sa recommandation sur le titre de « vendre » à « neutre »; UBS abaisse son objectif de cours à 7 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse d'environ 11% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La banque estime que la transaction avec Warner Bros Discovery est « transformatrice » pour SKYD, « ouvrant la voie pour devenir un leader sur le marché mondial du streaming tout en renforçant la position de ses actifs télévisuels combinés »

** Elle ajoute qu’elle a « une conviction plus forte dans la capacité de la direction (SKYD) à atteindre son objectif de 6 milliards de dollars d’économies de coûts »

** Sur 25 courtiers, 4 attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, 12 « conserver » et 9 « vendre » ou inférieure; leur objectif de cours médian est de 8,50 dollars – données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action affiche une baisse de 40% depuis le début de l'année