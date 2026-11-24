** Le titre Skydance SKYD.N progresse de 4,2% à 6,54 dollars
** UBS relève sa recommandation sur le titre de « vendre » à « neutre »; UBS abaisse son objectif de cours à 7 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse d'environ 11% par rapport au dernier cours de clôture de l'action
** La banque estime que la transaction avec Warner Bros Discovery est « transformatrice » pour SKYD, « ouvrant la voie pour devenir un leader sur le marché mondial du streaming tout en renforçant la position de ses actifs télévisuels combinés »
** Elle ajoute qu’elle a « une conviction plus forte dans la capacité de la direction (SKYD) à atteindre son objectif de 6 milliards de dollars d’économies de coûts »
** Sur 25 courtiers, 4 attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, 12 « conserver » et 9 « vendre » ou inférieure; leur objectif de cours médian est de 8,50 dollars – données compilées par LSEG
** En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action affiche une baisse de 40% depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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