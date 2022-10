UBS relève fortement ses prévisions pour le prix du gaz en Europe

Le spécialiste souligne que le remplissage des stocks en 2023 devrait être plus difficile avec moins de gaz russe.

(AOF) - UBS a rehaussé de 50% de ses estimations pour le prix du gaz en Europe sur la période 2022-2024 en raison de l’interruption de la fourniture de gaz russe via Nord Stream 1. Le prix le gaz faisant référence en Europe - le Dutch TTF – est désormais anticipé à 180 euros le mégawatt-heure au quatrième trimestre et au premier trimestre 2023 contre 120 euros le mégawatt-heure auparavant. Il devrait s’élever en moyenne à 160 euros le mégawatt-heure l’année prochaine contre une moyenne attendue de 146 euros cette année.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.