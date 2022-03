Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

UBS: propose le travail à distance à 100% aux employés information fournie par Cercle Finance • 23/03/2022 à 15:49

(CercleFinance.com) - UBS a annoncé le lancement de son Virtual Worker Framework, une nouvelle approche du travail flexible qui offrira aux employés américains occupant des postes éligibles la possibilité de travailler à 100% à distance.



UBS entamera une mise en oeuvre progressive au cours des prochains mois afin de sélectionner les collaborateurs actuels et potentiels dans tout le pays.



' Dans une enquête mondiale, 86% des collaborateurs d'UBS ont déclaré qu'ils appréciaient une plus grande flexibilité, y compris la possibilité de maintenir un système de travail à distance ou hybride ' indique le groupe.



' UBS soutient depuis longtemps le travail flexible et nous reconnaissons que de nombreux employés se sentent plus productifs et satisfaits lorsqu'ils ont un plus grand contrôle sur leur emploi du temps ' rajoute la direction.