UBS : promotion pour une COO

(CercleFinance.com) - UBS annonce la nomination de Sabine Keller-Busse, actuellement directrice opérationnelle (COO), comme présidente de banque personnelle et entreprise et présidente d'UBS Switzerland, en remplacement d'Axel Lehmann qui a décidé de quitter le groupe en 2021. Axel Lehmann abandonnera ses fonctions actuelles le 31 janvier prochain et démissionnera complètement du groupe helvétique le 31 juillet, après une phase de transition. COO depuis 2018, Sabine Keller-Busse a joué un rôle pivot dans certaines réorganisations d'activité.

Valeurs associées UBS GROUP SIX Swiss Exchange +0.12%