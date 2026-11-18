UBS Global Wealth Management a déclaré mercredi qu’elle s’attendait à ce que l’indice S&P 500 .SPX atteigne 8 200 points d’ici fin 2027, soutenu par une croissance économique résiliente et la solidité des résultats des entreprises.
La société de courtage a toutefois également souligné que les prévisions de bénéfices élevées et les incertitudes persistantes liées à l’IA pourraient limiter la poursuite de la hausse, l’attention du marché se portant désormais sur la question de savoir si le cycle d’investissement actuel dans l’IA pourra soutenir la croissance des bénéfices au-delà de 2027.
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« Les risques de cannibalisation, de financement et d’exécution liés à l’IA se sont accrus, tandis que les attentes et la concentration des indices restent élevées », a déclaré UBS, qui a revu à la baisse sa note sur les actions américaines à « neutre ».
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« Même si nous anticipons des hausses, le parcours pourrait être volatil », a -t-elle ajouté
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L’objectif d’UBS pour le S&P 500 à l’horizon 2027 , qui implique une hausse d’environ 12 % par rapport aux niveaux actuels, est globalement en ligne avec celui de Wells Fargo , mais inférieur aux prévisions plus optimistes de Goldman Sachs et de Morgan Stanley
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« Nous prévoyons qu’une activité économique résiliente et la poursuite des investissements dans l’IA soutiendront les bénéfices en 2027, même si la croissance des bénéfices devrait se modérer », a déclaré UBS
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Les bénéfices du S&P 500 devraient progresser de 29 % en 2026, puis de 15 % supplémentaires en 2027, a-t-il précisé
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Parmi les valeurs liées à l’IA , UBS privilégie les hyperscalers bien capitalisés ainsi que certains leaders du secteur des semi-conducteurs et des équipements pour puces, qui bénéficient de positions concurrentielles solides et d’opportunités de revenus claires dans le domaine de l’IA
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Le secteur de l’IA a été confronté à une pression croissante due à l’opposition aux grands projets de centres de données et aux inquiétudes concernant le retour sur investissement des dépenses massives en IA, la controverse autour du directeur général de Nvidia et l’incertitude réglementaire post-élections de mi-mandat renforçant la prudence des investisseurs
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UBS estime toutefois que les investissements mondiaux liés à l’IA devraient passer à 1 400 milliards de dollars en 2027, pour atteindre 1 500 milliards de dollars en 2028
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