UBS prévoit deux hausses des taux américains en 2026 après la publication d'un rapport solide sur l'emploi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
UBS Global Wealth Management prévoit que la Réserve fédérale relèvera ses taux d'intérêt de 25 points de base en septembre et en décembre, après la publication en août de chiffres de l'emploi supérieurs aux prévisions.
Elle ne prévoyait auparavant aucun changement de politique monétaire cette année.
“Toutefois, les déclarations bellicistes, notamment le discours prononcé à Jackson Hole par (le président de la Fed Kevin) Warsh, les risques croissants d’inflation liés aux goulets d’étranglement de l’offre, ainsi que les chiffres de l’emploi du mois d’août, se sont révélés suffisamment solides pour modifier cette prévision,” a déclaré UBS dans une note publiée vendredi.
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