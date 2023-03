Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UBS: poursuit sa chute, l'avis d'un analyste information fournie par Cercle Finance • 24/03/2023 à 17:16









(CercleFinance.com) - Le titre chute de 5% aujourd'hui après un repli de près de 8% sur les deux dernières séances.



Jefferies dégrade sa recommandation sur UBS de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours ramené de 24 à 20 francs suisses, conseillant aux investisseurs de lui préférer BNP Paribas (conseillé à 'achat').



Revenant sur l'acquisition de Credit Suisse par UBS, le broker estime que 'les calculs de la transaction sont convaincants sur trois ans', mais que 'les risques et l'incertitude sont élevés au cours des 12 prochains mois'.



'Nous avons besoin de preuves que la restructuration progresse, sans trop nuire à la franchise d'UBS, pour avoir confiance dans le potentiel de revalorisation', ajoute Jefferies dans le résumé de sa note de recherche.





Valeurs associées UBS GROUP Swiss EBS Stocks -3.55%