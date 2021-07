UBS positif sur le platine

Elle table sur un cours de 1 250 dollars en décembre, puis de 1 300 dollars en juin 2022 et de 1 400 dollars en septembre 2022.

(AOF) - Les inquiétudes liées à la croissance économique pèsent une fois de plus sur les prix du platine, qui n'ont que brièvement réussi à dépasser 1 100 dollars l'once (1 073 dollars l'once le 20 juillet). Dans une note consacrée à ce métal précieux, UBS indique que l'amélioration des fondamentaux, stimulée par le remplacement du palladium par le platine dans les catalyseurs automobiles pour les voitures à essence, soutiendra le métal blanc au cours des 12 prochains mois. La banque suisse réitère ses perspectives de prix positives à l'horizon 2022.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.