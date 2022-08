UBS plus pessimiste sur le cours de l'argent

"Nous pensons que le cycle de hausse des taux d'intérêt de la Fed prendra probablement fin début 2023. Ce qui devrait également permettre d'établir un prix plancher pour l'argent et lui donner une marge de manœuvre pour qu'il se redresse à partir de la mi-2023, parallèlement à un dollar finalement plus faible", explique le spécialiste.

(AOF) - UBS a revu à la baisse ses prévisions de cours pour l’once d’argent au second semestre, passant de 20 dollars à 18 dollars. La banque suisse a, en revanche, maintenu inchangée sa prévision pour le premier semestre 2023 de 19 dollars l’once. Ces nouvelles estimations reflètent ses anticipations d’un ralentissement économique et d’une Fed toujours agressive au cours des prochains mois. Pour autant, tout n'est pas négatif pour l'argent.

