UBS plus optimiste sur l'once d'argent

(AOF) - UBS anticipe désormais une once d’argent à 21 dollars à fin mars 2023, à 22 dollars à fin juin 2023, à 23 dollars à fin septembre 2023 et à 24 dollars à fin décembre 2023 contre respectivement 18 dollars, 18 dollars, 18 dollars et 19 dollars auparavant. " Avec une inflation atteignant un sommet aux États-Unis, les marchés ont également commencé à prendre en compte un pic pour les taux d'intérêt américains et s'attendent maintenant à ce que la Réserve fédérale commence à réduire ses taux vers la fin de l'année prochaine " explique le spécialiste.

" Ce changement dans les attentes en matière de taux réels et les espoirs de réouverture liés à la Chine ont largement affaibli le dollar, ajoutant du carburant à la hausse du prix de l'argent ".

Aujourd'hui, l'once d'argent progresse de 1,26% à 23,92 dollars