Le logo d'Aixtron sur l'un de sites du groupe. (Crédits: Aixtron)

Aixtron plonge de 9% à 29,2 EUR et sous-performe ainsi très largement la tendance à Francfort (-0,5% sur le DAX), victime d'une dégradation de recommandation de la part d'UBS, qui voit un potentiel de baisse de 25% du titre par rapport au dernier cours de clôture.

L'établissement helvétique adopte désormais une recommandation "vendre" sur le titre du fournisseur allemand d'équipements de dépôt pour l'industrie des semi-conducteurs, contre "neutre" précédemment, avec un objectif de cours plus que divisé par deux, passant de 50 à 24 EUR.

UBS s'attend à un ralentissement de l'expansion des capacités de production de lasers en 2028, après une année 2027 qui s'annonce exceptionnelle, et entrevoit un risque de résultats inférieurs aux attentes tant du consensus que des investisseurs du buy-side.