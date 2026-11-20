L'action Deutsche Börse recule de 1,6% à 315,6 EUR à Francfort, une tendance globalement conforme à celle de l'indice DAX (-1,8%), alors qu'UBS abaisse sa recommandation sur le titre de l'opérateur boursier de "neutre" à "vendre".

Si elle relève son objectif de cours de 265 à 300 EUR, la banque suisse souligne que le titre Deutsche Börse a progressé de 49% depuis le début de l'année, tandis que son ratio cours/bénéfice est passé de 19 à 24 fois les bénéfices.

"Historiquement, lorsque ce multiple de valorisation a atteint un tel niveau, l'action Deutsche Börse a sous-performé le marché de 20% en moyenne au cours des 12 mois suivants", prévient UBS dans le résumé de sa note de recherche.