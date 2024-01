UBS optimiste sur les perspectives de l'argent en 2024

Mais quand on se penche sur cet usage industriel, les perspectives de demande "restent robustes", notamment dans les technologies vertes comme le solaire ou la voiture électrique - car un véhicule électrique consomme plus d'argent qu'un véhicule thermique. UBS prévoit que cette demande industrielle d'argent devrait croitre de 5 à 9% durant les prochaines années.

Les analystes estiment que le désintérêt actuel des investisseurs pour l'argent est "probablement le résultat du coût d'opportunité important dû aux taux d'intérêt élevés" et à la supposée diminution de l'usage de l'argent comme métal industriel.

