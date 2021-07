UBS optimiste sur le diamant

(AOF) - La reprise du marché du diamant se poursuit, observe UBS dans une note. Selon la banque suisse, les fondamentaux du marché du diamant restent attractifs. La demande est soutenue aux Etats-Unis et en Chine, et les stocks sont bas. Aussi, les principaux producteurs Alrosa et Anglo American et DeBeers sont bien placés pour faire remonter progressivement les prix des diamants bruts au cours des prochaines années.