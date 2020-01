Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UBS : objectifs réactualisés, le titre décroche Cercle Finance • 21/01/2020 à 09:34









(CercleFinance.com) - UBS chute de 5% en Bourse ce mardi après avoir réactualisé ses objectifs de performance et ses prévisions en matière de fonds propres pour la période 2020-2022. Dans un communiqué détaillant ses résultats de 4ème trimestre, la banque d'affaires suisse dit désormais viser un objectif de rendement sur fonds propres CET1 entre 12% et 15%. Le groupe se fixe également comme objectif un ratio coûts/bénéfices de 75% à 78%, assorti d'une croissance de 10% à 15% de son bénéfice avant impôts pour sa branche de gestion de fortune. Dans son communiqué, UBS explique que le maintien des taux d'intérêt à des niveaux bas et la persistance des politiques monétaires accommodantes devraient continuer à peser sur ses résultats. Pour le quatrième trimestre, UBS affiche un résultat net revenant aux actionnaires de 722 millions dollars, en hausse de 129% en rythme annuel, pour un rendement sur fonds propres CET1 de 8,2%. La banque d'investissement suisse manifeste par ailleurs l'intention d'accroître son dividende par action de 0,01 dollar par an et de restituer une part 'croissante' de ses fonds propres par le biais de rachats d'actions, mais sa publication était mal accueillie ce matin à la Bourse de Zurich. L'action UBS accuse actuellement un repli de 5% à moins de 12,2 francs suisses, de loin la plus mauvaise performance de l'indice SMI en ce début de journée.

Valeurs associées UBS GROUP SIX Swiss Exchange -5.27%