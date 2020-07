Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UBS : nouveau rebond, un analyste confirme son conseil Cercle Finance • 22/07/2020 à 17:12









(CercleFinance.com) - Le titre poursuit son rebond aujourd'hui après l'annonce hier de ses résultats trimestriels. Crédit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur UBS avec un objectif de cours relevé de 14 à 14,5 francs suisses, au lendemain de la publication par le groupe bancaire d'un profit net supérieur de 27% au consensus au titre du deuxième trimestre. 'UBS indique que le troisième trimestre a bien démarré, et fait part de vents favorables pour cette période (actifs sous gestion et prêts plus élevés) ainsi que d'économies de coûts persistantes', souligne le broker. Crédit Suisse remonte ses estimations de BPA pour 2020, mais laisse inchangées celles pour 2021-22 (supérieures d'environ 15% aux consensus), et s'attend à ce qu'une 'dynamique de résultats supérieure continue de soutenir une surperformance à court terme du titre'.

