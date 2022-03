Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UBS: nouveau programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 30/03/2022 à 12:17









(CercleFinance.com) - UBS Group annonce le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 6 milliards de dollars.



Au total, 240 335 273 actions UBS Group AG ont été rachetées via une ligne de négociation distincte à la SIX Swiss Exchange dans le cadre du programme de rachat d'actions 2021, lancé le 8 février 2021, ce qui représente 6,49% du capital social actuel d'UBS Group AG.



' Le 31 mars 2022, nous avons l'intention de lancer un nouveau programme de rachat d'actions 2022 d'un montant maximal de 6 milliards USD sur deux ans et prévoyons d'exécuter jusqu'à 5 milliards USD de rachats dans le cadre des programmes de rachat 2021 et 2022, désormais conclus, d'ici la fin de 2022, comme annoncé le 1er février 2022 ' indique le groupe.





