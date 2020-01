Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UBS : nomme deux candidats au poste d'administrateur Cercle Finance • 10/01/2020 à 10:44









(CercleFinance.com) - La banque d'investissement suisse UBS a annoncé la nomination de deux candidats à l'élection des administrateurs pour son conseil pour l'assemblée générale annuelle de 2020 qui aura lieu le 29 Avril prochain. Les candidats sont Nathalie Rachou, qui a été membre du conseil d'administration de la Société Générale, et l'ancien directeur de la gestion des risques de la Royal Bank of Canada, Mark Hughes. UBS a déclaré qu'il remplacerait David Sidwell, qui a achevé un mandat de douze ans, et Isabelle Romy, qui a décidé de se retirer après huit ans au sein du conseil d'administration.

