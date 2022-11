Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UBS: nomination d'un nouveau directeur des risques information fournie par Cercle Finance • 08/11/2022 à 14:20









(CercleFinance.com) - UBS a annoncé mardi la nomination de Damian Vogel au poste de directeur des risques, une fonction qu'il endossera à partir de mai 2023.



La banque privée suisse précise que Vogel remplacera Christian Bluhm, son directeur des risques depuis 2016, qui a décidé de démissionner afin de se concentrer sur ses activités dans la photographie et de reprendre des études.



Damian Vogel occupe actuellement le rôle de directeur des risques pour UBS Global Wealth Management (GWM), la division de gestion de fortune de l'établissement helvétique.



Il avait rejoint UBS en 2010.



UBS souligne que les deux cadres ont prévu de travailler ensemble au cours des mois qui viennent afin d'assurer une 'transition en douceur' au niveau du poste.





