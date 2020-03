UBS maintient le versement de son dividende

(AOF) - Comme communiqué précédemment, le conseil d'administration d'UBS Group AG proposera un dividende ordinaire de 0,73 dollarsen espèces par action pour l'exercice 2019, a annoncé la banque suisse, qui a présenté l'agenda de son assemblée générale du 29 avril. Dans une communication la semaine dernière, le régulateur suisse, Finma, avait recommandé une politique de distribution prudente et renoncer aux programmes de rachat d'actions.

" Même si les volants en fonds propres des établissements sont solides, il faut s'attendre à ce qu'un ralentissement économique et des corrections sur les marchés financiers engendrent, sur la durée, une réduction de ces volants ", avait expliqué l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.

La FINMA recommande en outre aux conseils d'administration des établissements financiers d'évaluer soigneusement le montant des dividendes à distribuer dans le contexte actuel et compte tenu de ces réflexions.

" Les établissements solides qui font le choix de limiter ou de différer leurs distributions resteront solides plus longtemps. Préserver sa solidité en matière de fonds propres n'est pas un signe de faiblesse ", avait-elle conclu.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Finance - Banques

La vie est dure pour les banques européennes ! Ces dernières sont d'abord soumises à une régulation très stricte, qui leur impose des contraintes de fonds propres et de liquidités (Bâle III). Les banques américaines, qui n'ont pas ces contraintes, génèrent des marges supérieures et dominent le créneau lucratif de la banque d'investissement. De plus les taux d'intérêt bas ou nuls pèsent sur la rentabilité. A cela s'ajoute la concurrence de la Fin Tech et des Gafa. D'ailleurs les grands établissements rachètent des fintechs pour contrer cette menace technologique. Mais la lutte contre Facebook ou Google, qui offrent des services gratuits en se rémunérant sur l'exploitation des données de paiement, s'annonce très complexe.