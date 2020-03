Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UBS maintient le dividende malgré les recommandations de la Finma Reuters • 30/03/2020 à 08:50









ZURICH, 30 mars (Reuters) - UBS Group UBSG.S a confirmé lundi le versement d'un dividende au titre de l'exercice 2019 malgré les recommandations de la Finma, l'autorité suisse des marchés financiers, qui avait appelé à suspendre provisoirement cette rétribution dans le contexte actuel de pandémie de coronavirus. La première banque helvète prévoit un dividende ordinaire de 0,73 dollar en numéraire par action. Mark Branson, le directeur de la Finma, a demandé la semaine dernière aux banques de faire preuve de retenue dans le versement des dividendes car elles pourraient avoir besoin de davantage de liquidités en fonction de l'évolution de la crise née de la pandémie. "Ce n'est pas une interdiction, c'est une recommandation", avait-il déclaré alors que le gouvernement suisse annonçait un programme de soutien de 20 milliards de francs suisses pour les entreprises touchées par le coronavirus. Sollicité lundi sur le sujet, UBS n'a pas souhaité faire de commentaire. Le directeur financier de la banque Kirt Gardner a déclaré ce mois-ci qu'UBS était à l'aise avec son niveau de liquidités malgré la chute des marchés financiers. (John Miller; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

