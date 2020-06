UBS lève 440 millions de dollars pour le fonds d'investissement durable Rockefeller

(AOF) - UBS a annoncé avoir, jusqu'à présent, levé 440 millions de dollars pour le fonds Global Environmental, Social and Governance (ESG) Equity de Rockefeller Asset Management. La banque helvète précise qu'elle a procédé à une allocation directe dans ce fonds par le biais de son portefeuille multi-actifs 100 % durable, dont la valeur a dépassé les 10 milliards de dollars en début d'année.

La stratégie du fonds Rockefeller Global ESG Equity suit une approche dite " ESG Improvers " qui vise à identifier et à investir dans le capital de sociétés cotées qui améliorent leurs performances vis-à-vis des enjeux ESG majeurs et qui sont susceptibles de continuer à progresser dans ce domaine.

" L'investissement dans des sociétés cotées qui améliorent leur comportement constitue selon nous un volet important et croissant de l'investissement durable. Il s'agit également d'une partie essentielle de notre portefeuille multi-actifs 100% durable pour les clients privés. En améliorant leurs performances sociales et environnementales, les entreprises peuvent réduire les risques, promouvoir leur marque et profiter d'opportunités commerciales durables " a déclaré Andrew Lee, head of sustainable and impact investing d'UBS Global Wealth Management.

" Nous défendons depuis longtemps l'idée selon laquelle l'intégration ESG et un engagement profond permettent d'identifier des risques et des occasions que l'analyse fondamentale traditionnelle ne peut pas à elle seule déceler. Une démarche axée sur les " ESG Improvers " constitue une alternative crédible aux stratégies plus traditionnelles basées sur l'identification d'entreprises déjà leaders en matière d'ESG " a ajouté David Harris, chief investment officer, président de Rockefeller Asset Management et co-portfolio manager.