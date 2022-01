Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UBS: le titre monte, un analyste relève son objectif information fournie par Cercle Finance • 06/01/2022 à 16:58









(CercleFinance.com) - Le titre est bien orienté en fin de séance alors que Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur UBS Group avec un potentiel de hausse d'environ 35% par rapport à son objectif de cours remonté de 22 à 23 francs suisses, dans la perspective des résultats annuels et de la présentation du groupe, le 1er février.



Le broker s'attend à ce que ce rendez-vous constitue un catalyseur positif pour le titre de l'établissement financier helvétique, avec notamment la possibilité que les résultats du dernier trimestre 2021 dépassent (encore une fois) les attentes.



Comme autres surprises positives possibles, Jefferies pense aussi qu'UBS pourrait annoncer des objectifs de rentabilité plus ambitieux, conduisant à une revalorisation du titre, et que les rachats d'actions prévus en 2022-23 pourront dépasser les attentes.







