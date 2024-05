Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client UBS: le titre flambe après un trimestre meilleur que prévu information fournie par Cercle Finance • 07/05/2024 à 10:55









(CercleFinance.com) - UBS dope le secteur de la banque ce mardi matin en Europe après avoir dévoilé une performance meilleure que prévu au premier trimestre, ce qui faisait passer au second plan quelques petites déceptions.



Vers 10h30, le titre bondit de 8% et affiche la plus forte hausse du SMI de Zurich, tandis que l'indice bancaire européen, le STOXX Europe 600 Banks, s'apprécie de 1,1%.



Le groupe financier suisse a annoncé ce matin avoir dégagé un bénéfice net de 1,8 milliard de dollars sur les trois premiers mois de l'année, alors que les analystes n'anticipaient qu'un profit de 600 millions de dollars.



Bonne nouvelle, les flux d'argent se sont redressés, avec notamment une activité commerciale toujours solide dans la gestion de fortune, qui a engrangé quelque 27 milliards de dollars de nouveaux actifs nets.



UBS évoque aussi des volumes de transactions accrus dans ses branches de banque privée et d'entreprise, ainsi que dans la banque d'investissement.



L'établissement dit aussi avoir tiré parti d'environ un milliard de dollars supplémentaires de réductions brutes des coûts, des économies qui lui ont permis de réduire ses charges d'exploitation de 5%.



Le numéro un de la banque en Suisse - qui prévoit de finaliser sa fusion avec Credit Suisse le 31 mai - a par ailleurs fait état d'un ratio de fonds propres 'CET1' de 14,8%, contre un consensus établi à 14,4%.



Dans un communiqué, le groupe explique que cette performance meilleure que prévu va lui permettre de réaliser ses objectifs 2024 en termes de restitution du capital



Les analystes applaudissaient ces chiffres ce matin, à commencer par RBC qui considère notamment que 'l'accélération des réductions de coûts est un élément positif'.



'Si les objectifs 2024 en termes de redistribution du capital 2024 ont été réitérés, aucune mention ne concerne cependant ceux à horizon 2026', regrette simplement le bureau d'études.





