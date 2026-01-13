UBS-Le DG Sergio Ermotti quittera ses fonctions en avril 2027-FT

Le directeur général de la banque suisse UBS UBSG.S , Sergio Ermotti, prévoit de quitter ses fonctions en avril 2027, a rapporté le Financial Times (FT) mardi.

Selon le FT, citant des sources, Aleksandar Ivanovic, responsable de la gestion d'actifs d'UBS, est l'un des cadres les plus susceptibles de lui succéder.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information dans l'immédiat.

UBS n'a pas répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat.

Sergio Ermotti a dirigé UBS de 2011 à 2020 et a été réembauché en tant que directeur général en 2023 pour piloter le rachat de Crédit Suisse.

Il s'était précédemment engagé à diriger UBS "au moins" jusqu'à ce que l'intégration de Crédit Suisse soit achevée, fin 2026 ou début 2027.

UBS vise actuellement à terminer "substantiellement" l'intégration d'ici à la fin de 2026.

Les autres principaux candidats à la succession de Sergio Ermotti sont Iqbal Khan et Robert Karofsky, codirecteurs de la gestion de fortune d'UBS, selon le FT.

Bea Martin, qui a été nommée directrice de l'exploitation de la banque en octobre, est également considérée comme une candidate.

Le titre UBS a grimpé de près de 30% l'année dernière et sa valeur a plus que doublé depuis la veille de l'achat de la banque en faillite Crédit Suisse.

(Rédigé par Shubham Kalia à Bangalore; version française Etienne Breban; édité par Augustin Turpin)