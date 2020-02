Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UBS : lancement d'une nouvelle initiative d'investissement Cercle Finance • 24/02/2020 à 11:44









(CercleFinance.com) - Le groupe suisse UBS annonce ce lundi le lancement d'une initiative d'investissement à long terme à l'intention de sa clientèle privée, via la publication d'un Livre blanc baptisé 'L'avenir des déchets'. 'Le livre blanc d'UBS L'avenir des déchets et son offre d'investissement présentent des opportunités permettant de minimiser les coûts et les problématiques liés aux déchets tout en générant un rendement financier attrayant', explique UBS. D'autres volets de la série 'L'avenir de...' seront dévoilés en 2020.

