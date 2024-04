Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client UBS: lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 02/04/2024 à 09:05









(CercleFinance.com) - UBS Group annonce le lancement, à partir du 3 avril, d'un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant maximal de deux milliards de dollars, son programme précédent ayant été achevé jeudi dernier.



En effet, 298.537.950 actions UBS ont été rachetées dans le cadre du programme lancé le 31 mars 2022, représentant 8,62% de son capital-actions nominatif actuel, pour un montant d'un peu plus de cinq milliards de francs suisses (ou 5,24 milliards de dollars).



La banque suisse prévoit de racheter jusqu'à un milliard de dollars de ses actions en 2024, à compter de la finalisation de la fusion d'UBS AG et de Credit Suisse AG, qui devrait avoir lieu d'ici la fin du deuxième trimestre.





