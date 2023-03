UBS La Maison de Gestion lance un fonds dédié aux entreprises innovantes en France

(AOF) - UBS La Maison de Gestion lance LMdG France & Innovation, un fonds investissant dans les entreprises innovantes en France. Géré par Joris Dupraz, le fonds est composé d’une cinquantaine de valeurs combinant grandes (environ 40%), petites et moyennes capitalisations (environ 60%) issues de secteurs variés, dont la dimension innovante constitue un avantage compétitif.

LMdG France & Innovation investit également, à titre accessoire, dans des entreprises cotées à l'étranger qui, à travers une de leurs spécificités (nationalité du fondateur, localisation de la technologie développée, etc.), participent au rayonnement français à l'international.

Le fonds intègre enfin à sa gestion des critères extra-financiers (ESG), notamment via l'exclusion de certains secteurs ou de certaines thématiques et via une approche " Best in class " qui privilégie les meilleures entreprises en terme ESG.