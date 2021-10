Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UBS : la gestion de fortune soutient toujours les résultats information fournie par Cercle Finance • 26/10/2021 à 09:53









(CercleFinance.com) - UBS a dévoilé mercredi un bénéfice meilleur que prévu au titre du troisième trimestre à la faveur de la bonne tenue de ses métiers de gestion de fortune et de banque d'investissement. La première banque suisse a annoncé avoir dégagé sur la période allant de juillet à septembre un résultat net en hausse à 2,3 milliards de dollars, contre 2,1 milliards un an plus tôt. Le consensus visait de son côté un profit de l'ordre de 1,6 milliard de dollars. 'L'environnement de marché et le contexte économique se sont révélés plus favorables au troisième trimestre, même si certaines incertitudes sont récemment apparues', a déclaré son directeur général, Ralph Hamers. La gestion de fortune - qui génère près du tiers des résultats du groupe - a ainsi généré un profit imposable de 1,5 milliards de dollars, une performance légèrement supérieure au consensus. La division de banque d'investissement a, elle, enregistré un bénéfice avant impôts de 837 millions de dollars, soit une progression de 32%. Autre bonne nouvelle à même de séduire les investisseurs, la banque helvétique a annoncé qu'elle avait l'intention de racheter pour 600 millions de dollars de ses propres actions au quatrième trimestre. A titre de comparaison, les analystes n'envisageaient qu'une enveloppe de 500 millions. A la Bourse de Zurich, le titre UBS grimpait de plus de 2% mardi après la parution de ces chiffres, ce qui en faisait la plus forte hausse de l'indice SMI en ce début de journée.

Valeurs associées UBS GROUP Swiss EBS Stocks +1.25%