Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client UBS: la fusion des entités suisses est achevée information fournie par Cercle Finance • 01/07/2024 à 12:01









(CercleFinance.com) - UBS a annoncé lundi avoir conclu la fusion des entités suisses d'UBS et de Credit Suisse, une étape décisive dans l'intégration des deux groupes.



Suite à la finalisation de la fusion entre UBS Switzerland AG et Credit Suisse (Suisse) SA, cette dernière a été radiée aujourd'hui du Registre du commerce du canton de Zurich et n'existe plus en tant qu'entité juridique distincte.



Tous les droits et obligations de Credit Suisse (Suisse) SA ont ainsi été transférés à UBS Switzerland AG.



La fusion va ainsi permettre la migration de la clientèle et des activités de Credit Suisse (Suisse) SA vers la plateforme d'UBS, un processus qui aura majoritairement lieu en 2025.



Suite à la finalisation de la fusion, André Helfenstein, le directeur général de Credit Suisse (Suisse) SA, a décidé de quitter le nouvel ensemble fusionné.





Valeurs associées UBS GROUP 27,04 CHF Swiss EBS Stocks +2,23%