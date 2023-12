Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UBS: la fusion avec Credit Suisse définitivement entérinée information fournie par Cercle Finance • 07/12/2023 à 16:00









(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration d'UBS a approuvé jeudi l'accord de fusion entre UBS et Credit Suisse qui donnera naissance l'an prochain au premier groupe bancaire suisse.



La banque helvétique précise que les conseils d'administration des entités UBS Group SA, UBS SA et de Credit Suisse AG ont également définitivement ratifié le projet de rapprochement.



La fusion, initialement annoncée en juin dernier, devrait être finalisée en 2024, sous réserve des approbations réglementaires, mais UBS estime que le processus d'intégration pourrait prendre entre trois et cinq ans.





