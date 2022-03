Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UBS: l'ordre du jour de la prochaine AG est connu information fournie par Cercle Finance • 07/03/2022 à 11:13









(CercleFinance.com) - La banque privée suisse UBS a dévoilé lundi l'ordre du jour de sa prochaine assemblée générale ordinaire, programmée pour le 6 avril prochain.



Le mandat d'Axel Weber ayant atteint la limite maximale de 10 ans, les actionnaires seront appelés à se prononcer lors de la réunion sur son remplacement au poste du président du conseil d'administration par Colm Kelleher, un ancien banquier d'affaires issu de Morgan Stanley.



La nomination de Lukas Gähwiler, qui occupe actuellement les fonctions de président du conseil d'administration d'UBS pour la Suisse, leur sera également soumise pour ce qui concerne le poste de vice-président du conseil.



Parmi les autres propositions à l'agenda figurent le versement d'un dividende de 0,50 dollar par action au titre de l'exercice 2021, un projet d'annulation d'actions rachetées ainsi que le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions.



L'assemblée générale se fera, cette année encore, sans la participation physique des actionnaires, mais UBS dit projeter une assemblée 'en présentiel' à Bâle à partir de l'an prochain.





