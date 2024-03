UBS : l'once d'or pourrait atteindre 2250 dollars

(AOF) - UBS reste positif sur les cours de l'or en 2024, avec une once qui pourrait atteindre 2250 dollars. Le métal précieux a gagné près de 20% depuis le creux d'octobre et près de 10% depuis la mi-février. La banque suisse préfère cependant attendre une baisse des prix pour s'exposer, même si celle-ci s'avérait modeste et brève. Pour UBS, l'or est soutenu par plusieurs tendances : la perspective d’une baisse des taux de la Fed, les achats d’or par les banques centrales et les investisseurs chinois, mais aussi les risques géopolitiques accrus.