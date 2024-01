Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client UBS: l'ancienne DG de Westpac nommée au conseil information fournie par Cercle Finance • 12/01/2024 à 11:22









(CercleFinance.com) - UBS a annoncé vendredi la nomination à son conseil d'administration de Gail Kelly, une cadre financière de 67 ans qui a dirigé les banques australiennes St. George Bank et Westpac.



Elle a été choisie pour remplacer Dieter Wemmer, le plus ancien administrateur du groupe suisse à ce jour puisqu'il siégeait au conseil depuis 2016, mais qui n'a pas souhaité renouveler son mandat.



De nationalité australienne, Gail Kelly avait orchestré, en 2008, le rapprochement entre Westpac, dont elle était alors directrice générale, et de St. George Bank, en plein milieu de la crise financière.



Elle avait ensuite été, entre 2016 et 2023, consultante auprès du directeur général d'UBS et de l'équipe de management de l'établissement helvétique.





