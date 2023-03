Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UBS: l'ancien patron Sergio Ermotti va faire son retour information fournie par Cercle Finance • 29/03/2023 à 09:35









(CercleFinance.com) - UBS a annoncé mercredi matin le retour prochain de son ancien directeur général Sergio Ermotti ainsi que la démission de Ralph Hamers, qui avait pris la tête du groupe en novembre 2020.



Dans un communiqué, l'établissement bancaire helvétique explique que Sergio Ermotti, qui a été son directeur général pendant neuf ans, est 'idéalement placé' pour mettre en oeuvre le rapprochement avec Credit Suisse.



Le cadre dirigeant, qui était devenu le président du conseil d'administration de Swiss Re, a prévu de démissionner de son poste chez le réassureur dans le courant du mois prochain.



Sa prise de fonction chez UBS est prévue en date du 5 avril.



Il est prévu qu'il collabore avec Ralph Hamers, l'actuel directeur général, pendant une période de 'transition' avant que ce dernier démissionne selon un calendrier qui n'a pas encore été officialisé.



Cotée à la Bourse de Zurich, l'action UBS progressait de 1,2% mercredi matin dans les premiers échanges suite à cette annonce. Le titre Credit Suisse lui emboîte le pas, affichant un gain de l'ordre de 1%.





Valeurs associées UBS GROUP Swiss EBS Stocks +2.59%