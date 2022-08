UBS: investissement dans la licorne californienne BigPanda information fournie par Cercle Finance • 17/08/2022 à 16:11

(CercleFinance.com) - UBS a officialisé mercredi un investissement dans BigPanda, une licorne basée à Mountain View (Californie), en vue de s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour imaginer la banque du futur.



La banque privée suisse explique être à la recherche de solutions technologiques lui permettant d'accompagner ses clients dans leurs prises de décisions, qu'elle estime de plus en plus influencées par les outils numériques et les données.



Dans un communiqué, l'établissement helvétique souligne que BigPanda s'est spécialisé dans l'AIOps, un terme qui décrit les plateformes permettant aux équipes informatiques de réagir plus rapidement face aux incidents liés au réseau et aux systèmes.



Basée sur l'apprentissage automatique, la technologie de BigPanda aide à prévoir, détecter et répondre aux incidents au sein de systèmes informatiques complexes, via l'automatisation des processus de gestion des incidents en garantissant que les systèmes restent opérationnels.



UBS n'a pas précisé le montant de l'investissement, réalisé par sa division UBS Next qui dispose d'une enveloppe de 200 millions de dollars pour soutenir des fintechs et des startups, tout en gérant son propre incubateur.



La banque californienne Wells Fargo a également participé à ce tour de table.