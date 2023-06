UBS: garantie contre les pertes signée avec l'Etat suisse information fournie par Cercle Finance • 09/06/2023 à 10:31

(CercleFinance.com) - UBS a officialisé vendredi la signature avec le gouvernement suisse d'un contrat de garantie contre les pertes, alors que la banque s'apprête à boucler l'acquisition de Credit Suisse ce lundi.



Reconnaissant qu'avec cette opération, UBS reprend des actifs ne correspondant pas à son coeur de métier et n'entrant pas dans son profil d'affaires et de risque, la Confédération helvétique s'était déclarée disposée, en mars dernier, à assumer une partie des pertes éventuelles.



Aux termes de l'accord dévoilé aujourd'hui, UBS devra absorber la première partie des éventuelles pertes réalisées, à hauteur de cinq milliards de francs, tandis que la Confédération prendra à sa charge les pertes dépassant ce montant, à concurrence de neuf milliards de francs.



La Confédération justifie la conclusion de ce contrat par la nécessité de réduire le plus possible les risques financiers et juridiques qu'elle-même et les contribuables encourent.



UBS prévoit de finaliser l'acquisition de Credit Suisse le 12 juin au plus tôt