UBS : forte hausse du résultat net au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - La banque privée suisse UBS a déclaré que son résultat d'exploitation avait augmenté de 10% au premier trimestre, malgré une hausse des pertes sur créances. Le groupe de gestionnaire de fortune a déclaré un bénéfice d'exploitation de 7,9 milliards de dollars au premier trimestre, contre 7,2 milliards un an plus tôt. Autre événement notable, le résultat d'exploitation avant impôt de la division de gestion de fortune d'UBS a augmenté de 14%. Les résultats d'UBS au premier trimestre incluent des charges pour pertes sur créances totalisant 268 millions de dollars, ce qui représente un coût de crédit de 5 points de base sur le portefeuille de prêts du groupe. Au total, le résultat net s'est élevé à 1,6 milliard de dollars, en hausse de 40% d'une année sur l'autre, avec un résultat dilué par action de 0,43 dollar. Le ratio d'actions ordinaires Tier 1 (CET1) d'UBS - une mesure étroitement surveillée sur la solidité du bilan d'une banque - a atteint 17,7% contre 8,2% à la fin du quatrième trimestre.

Valeurs associées UBS GROUP SIX Swiss Exchange +5.24%