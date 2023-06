UBS finalise le rachat de Credit Suisse

(AOF) - UBS a finalisé aujourd'hui l'acquisition de Credit Suisse. Les actionnaires recevront 1 action UBS pour 22,48 actions Credit Suisse. Si UBS AG et Credit Suisse AG continueront à avoir leurs propres filiales et succursales, à servir leurs clients et à traiter avec des contreparties, le conseil d'administration et le directoire du groupe UBS Group AG assument la responsabilité globale du groupe consolidé.

UBS s'attend à ce que son ratio de fonds propres durs (CET1) soit d'environ 14% au deuxième trimestre 2023 et qu'il reste à ce niveau tout au long de l'année 2023. La banque suisse prévoit que les pertes d'exploitation et les charges de restructuration importantes de Credit Suisse seront compensées par des réductions des actifs pondérés en fonction des risques.

Les résultats du deuxième trimestre 2023 seront communiqués le 31 août 2023.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les effets négatifs de la hausse des taux

La remontée des taux provoque normalement une progression des revenus des banques par les crédits octroyés. En Europe, d'après un sondage mené par S&P auprès de 85 établissements bancaires, le secteur s'attend en moyenne à une hausse de 18% de ses revenus nets d'intérêt. Toutefois ce nouveau contexte inflationniste a aussi des effets indésirables, en particulier une hausse des coûts de refinancement. Il s'accompagne également de la crainte d'une nouvelle récession, qui toucherait alors tous les métiers de la banque, allant des prêts à la gestion d'actifs, dont les revenus sont corrélés aux valorisations de marché. Elément rassurant : les banques de la zone euro sont suffisamment solides pour faire face à une dégradation de leur environnement.