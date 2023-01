UBS est plus optimiste sur les cours de l'argent

(AOF) - UBS a rehaussé ses prévisions pour le cours de l’once d’argent à 24 dollars pour mars et juin, à 26 dollars pour septembre et à 28 dollars pour décembre. Le spécialiste anticipait auparavant 21 dollars pour mars, 22 dollars pour juin, 23 dollars pour septembre et 24 dollars pour décembre. « Un dollar plus faible, des réductions potentielles des taux d'intérêt de la Fed vers la fin de l'année et un environnement dans les marchés émergents plus ferme (Chine) pourraient déclencher une plus grande demande d'investissement et des prix plus élevés », explique la banque suisse.

UBS pense que les replis de prix en dessous de 22 dollars l'once devraient être achetés si les investisseurs peuvent supporter une volatilité de 30%.