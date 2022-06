UBS est moins pessimiste sur les perspectives de l'once d'or

Ce contexte pourrait se traduire par des prix plus soutenus que prévu et, par conséquent, par une évolution dans un canal horizontal plutôt que par une baisse du marché au cours des 6 à 12 prochains mois.

(AOF) - L'or se maintient raisonnablement bien au-dessus de 1 800 dollars, mais le marché a jusqu'à présent eu du mal à dépasser la zone des 1 850 dollars, observe UBS. Selon le spécialiste, le resserrement des politiques et la hausse des taux mondiaux finissent par créer des vents contraires, car le coût d'opportunité de la détention d'or augmente. La banque suisse pense que la demande liée à son statut de valeur refuge et de diversification a permis à la " relique barbare" de mieux résister à la hausse des taux réels.

