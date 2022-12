UBS est moins pessimiste sur l’once d’or

(AOF) - UBS est désormais neutre sur le métal jaune alors qu’il était auparavant le métal précieux qu’il appréciait le moins. Pour la banque suisse, le détricotage de la hausse du dollar et les risques de récession mondiale pourraient soutenir la demande des investisseurs pour ce métal précieux. Il bénéficierait de son statut de valeur refuge. Le spécialiste prévoit désormais un cours de 1 750 dollars pour l’once d’or à fin mars, 1 800 dollars à fin juin et fin septembre et 1 850 dollars à fin décembre contre respectivement 1 600 dollars, 1 600 dollars et 1 650 dollars.