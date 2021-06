Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UBS : émission de premières obligations vertes Cercle Finance • 22/06/2021 à 15:55









(CercleFinance.com) - UBS a annoncé mardi avoir émis ses premières 'obligations vertes', une opération qui doit l'aider à atteindre ses objectifs en matière environnementale. Cette émission en deux tranches se compose d'un emprunt obligataire de 500 millions d'euros devant arriver à échéance dans cinq ans et d'un volet de 250 millions de francs suisses expirant dans sept ans. L'opération est destinée à répondre à l'engouement des investisseurs pour ce type de produits, explique la banque privée dans un communiqué. Son produit doit permettre au gestionnaire de fortune d'atteindre zéro émission dans l'ensemble de ses opérations d'ici à 2050.

Valeurs associées UBS GROUP Swiss EBS Stocks -0.46%