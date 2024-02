Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client UBS: dividende relevé et reprise des rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 06/02/2024 à 09:40









(CercleFinance.com) - UBS a fait part mardi d'une forte augmentation de son dividende ainsi que d'une prochaine reprise de ses rachats d'actions, des annonces qui ne parvenaient pas à masquer des résultats plutôt décevants au titre du quatrième trimestre.



Pour 2023, le groupe bancaire suisse prévoit de proposer à ses actionnaires un dividende de 0,70 dollar par action, en progression de 27% par rapport à l'année précédente, sous réserve de son approbation lors de l'AG prévue le 24 avril.



L'établissement helvétique s'est par ailleurs engagé à augmenter progressivement le versement de ses dividendes, avec une hausse du coupon qui devrait être de l'ordre de 15% en 2024.



UBS compte en outre reprendre ses rachats d'actions suite à l'achèvement de la fusion avec Credit Suisse, prévu d'ici la fin du deuxième trimestre, anticipant jusqu'à un milliard de dollars de rachats pour 2024.



A horizon 2026, les rachats d'actions devraient ainsi dépasser le niveau atteint lors de l'exercice 2022.



Pour ce qui concerne le quatrième trimestre, le groupe a fait état d'une perte avant impôts de 751 millions de dollars liée à des pertes de 508 millions de dollars sur son investissement dans SIX Group, en plus des dépenses liées à l'intégration.



La perte nette ressort à 279 millions de dollars, à comparer avec un consensus qui attendait -285 millions de dollars.



Ses prévisions s'avèrent également décevantes, le groupe s'étant donné comme objectif d'atteindre environ 510 milliards de dollars d'actifs pondérés en fonction du risque escomptés d'ici à fin 2026, là où le consensus visait 545 milliards.



Après avoir réalisé quelque quatre milliards de dollars de réduction brute des coûts en 2023 par rapport à l'exercice 2022, il se dit sur la bonne voie pour dégager environ 13 milliards de réductions brutes de coûts cumulées d'ici à fin 2026.



Cotée à la Bourse de Zurich, l'action UBS lâchait 2,8% mardi matin dans les premiers échanges dans le sillage de cette publication.





Valeurs associées UBS GROUP Swiss EBS Stocks -2.80%