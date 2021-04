UBS dévoile une perte liée à Archegos plus importante que prévu : l'action recule

(AOF) - Si les pertes enregistrées par UBS à la suite de l'implosion du fonds Archegos sont bien moindres que celles de sa concurrente Credit Suisse, elles sont cependant supérieures aux attentes des analystes. La banque suisse les a évaluées à 774 millions de dollars au niveau opérationnel et à 434 millions de dollars pour la dernière ligne du compte de résultat. Cette mauvaise surprise provoque une baisse de 2,37% à 13,785 francs suisses de l'action UBS en dépit d'une performance globale meilleure qu'anticipé.

Sans citer de nom, elle évoque le défaut d'un client de son activité de prime brokerage aux Etats-Unis, qui propose des services aux hedge funds et family office.

La banque est sortie de toutes les expositions restantes en avril 2021, avec des pertes liées reconnues au deuxième trimestre de 2021 qui sont immatérielles, a précisé UBS.

" Nous sommes tous clairement déçus et nous prenons cette affaire très au sérieux " a commenté le Directeur général, Ralph Hamers. " Un examen détaillé de nos processus de gestion des risques est en cours et des mesures appropriées sont mises en place pour éviter de telles situations à l'avenir " .

Credit Suisse va pour sa part essuyer un total de 5 milliards de francs suisses de pertes en raison de l'effondrement d'Archegos et a été contraint de renforcer ses fonds propres.

Malgré ses déboires avec Archegos, le résultat net, part du groupe, d'UBS a progressé de 14% à 1,824 milliard de dollars alors que le consensus s'élevait à 1,59 milliard de dollars. Le bénéfice imposable a aussi progressé de 14% à 2,298 milliards de dollars.

Les résultats ont été soutenus par les bonnes performances dans la gestion de fortune et la gestion d'actifs. Global Wealth Management a généré un bénéfice imposable en progression de 16% à 1,4 milliard de dollars contre un consensus Bloomberg de 1,19 milliard. En gestion d'actifs, le profit imposable a bondi de 45% à 227 millions de dollars.

En revanche, celui de la banque d'investissement a chuté de 42% à 412 millions de dollars. Ses métiers de conseil et d'opérations sur les marchés primaires actions et obligataires ont pourtant vu leurs revenus bondir de 48% à 788 millions de dollars.

UBS a fini le trimestre avec un ratio de fonds propres durs de 14%, soit 100 points de base au dessus de son objectif.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Réductions d'effectifs en cascade

Aux Etats-Unis et en Europe, les banques d'investissement avaient mis en pause leurs plans de réduction d'effectifs. Toutefois, face à un envol du coût des impayés, ces établissements vont devoir réduire leurs effectifs. Même si, sur l'année 2020, certains analystes estiment que les revenus des douze grandes banques d'investissement mondiales devraient bondir de 25% à plus de 188 milliards de dollars. S & P Global Ratings considère que 2021 pourrait s'avérer encore plus dure que 2009.

Les banques européennes sont les plus actives en matière de réduction d'effectifs. Au troisième trimestre, les effectifs de « front office » ont diminué de 5% en Europe. Les métiers actions ont été les plus touchés.

Commerzbank, qui a affiché des pertes de 162 millions d'euros entre janvier et septembre suite à des provisions pour faire face à la crise et à des charges de restructuration, pourrait supprimer environ 10.000 postes. C'est presque autant que sa rivale, Deutsche Bank, qui va ramener ses effectifs de 87.000 à 74.000 emplois d'ici à 2022.