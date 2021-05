Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UBS : développe son équipe à Fort Worth au Texas Cercle Finance • 19/05/2021 à 17:15









(CercleFinance.com) - UBS Private Wealth Management a annoncé aujourd'hui que les conseillers financiers John Farrell et Joel East ont rejoint le groupe à Fort Worth, au Texas. Ils rejoignent l'équipe d'UBS après avoir été conseillers à la Private Bank de J.P. Morgan. Ils gèrent collectivement 1,8 milliard de dollars d'actifs de clients et ont plusieurs années d'expérience avec des clients très fortunés. 'Leur expérience et leur dévouement à l'égard de leurs clients constitueront un atout majeur pour notre entreprise. Nous nous réjouissons de travailler avec eux et de continuer à développer notre offre client sur ce marché clé.' a déclaré Paige Hicks, Branch Manager de Fort Worth chez UBS Wealth Management USA.

Valeurs associées UBS GROUP Swiss EBS Stocks -0.89%