 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
51 337,95
+2,23%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

UBS dépasse les attentes : son bénéfice du troisième trimestre s'envole à 2,5 milliards de dollars
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 07:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur les perspectives aux paragraphes 3 à 5) par Ariane Luthi

UBS UBSG.S a déclaré que le bénéfice net du troisième trimestre a bondi de 74% à 2,5 milliards de dollars, dépassant largement les attentes, alors que les revenus ont grimpé dans le contexte de la volatilité des marchés financiers causée par les turbulences tarifaires mondiales.

Le bénéfice net, part du groupe, de la plus grande banque suisse avait été prévu à 1,29 milliard de dollars, selon un consensus d'analystes compilé par UBS.

Mais la banque a déclaré que les incertitudes macroéconomiques, la force du franc suisse et la hausse des tarifs douaniers américains assombrissaient les perspectives de l'économie suisse.

UBS s'attend à ce que l'activité des opérations reste saine au quatrième trimestre, mais a noté que "le sentiment peut changer rapidement lorsque la confiance dans les perspectives est mise à l'épreuve".

Une fermeture prolongée du gouvernement américain pourrait retarder les activités du marché des capitaux, a-t-elle ajouté.

La reprise de provisions juridiques d'un montant de 688 millions de dollars, principalement liées à la résolution de l'activité de titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles de Credit Suisse et à une affaire UBS en France, a contribué à la surperformance des bénéfices au troisième trimestre.

UBS a attiré 38 milliards de dollars d'argent frais net dans sa division de gestion de fortune mondiale et 18 milliards de dollars dans la gestion d'actifs, ce qui porte le total des actifs investis à près de 7 000 milliards de dollars.

Les fortes entrées de fonds en Asie ont plus que compensé les sorties de fonds dans les Amériques, où UBS a demandé cette semaine une charte de banque nationale .

Dans la division banque d'investissement d'UBS, les revenus ont bondi de 52% en glissement annuel dans le secteur bancaire mondial et de 14% dans le secteur du négoce, marquant un troisième trimestre record pour ces deux secteurs d'activité avec la reprise de l'activité de transactions.

L'intégration de son ancien rival, le Credit Suisse, a progressé, a déclaré UBS dans un communiqué, ajoutant que plus des deux tiers des comptes clients ouverts en Suisse ont été transférés.

Valeurs associées

UBS GROUP
30,920 CHF Swiss EBS Stocks +0,59%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Geert Wilders lors du dernier débat précédant les élections à la Chambre des représentants, à La Haye
    Législatives aux Pays-Bas à valeur de test sur la montée du populisme européen
    information fournie par Reuters 29.10.2025 07:15 

    par Stephanie van den Berg Les Néerlandais sont appelés aux urnes mercredi pour des élections législatives anticipées lors desquelles ils ont le choix entre appuyer la politique anti-immigration du populiste Geert Wilders, qui a provoqué la chute de la coalition ... Lire la suite

  • AMUNDI SA : La tendance baissière peut reprendre
    AMUNDI SA : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 29.10.2025 07:14 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • VIRIDIEN (ex CGG) : Les signaux haussiers sont intacts
    VIRIDIEN (ex CGG) : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 29.10.2025 07:13 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • Bâtiment Assystem en face de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines (Crédit: Lionel Allorge / Wikimedia Commons)
    Assystem accroit de plus de 9% son CA trimestriel
    information fournie par Zonebourse 29.10.2025 07:07 

    Assystem affiche un chiffre d'affaires en croissance de 9,4% à 157,7 millions d'euros au titre du 3e trimestre 2025, dont +6,8% en organique, +4,8% d'effet périmètre et -2,2% d'effet de la variation des taux de change. Sur les neuf premiers mois de l'exercice, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank