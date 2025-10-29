UBS dépasse les attentes : son bénéfice du troisième trimestre s'envole à 2,5 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur les perspectives aux paragraphes 3 à 5) par Ariane Luthi

UBS UBSG.S a déclaré que le bénéfice net du troisième trimestre a bondi de 74% à 2,5 milliards de dollars, dépassant largement les attentes, alors que les revenus ont grimpé dans le contexte de la volatilité des marchés financiers causée par les turbulences tarifaires mondiales.

Le bénéfice net, part du groupe, de la plus grande banque suisse avait été prévu à 1,29 milliard de dollars, selon un consensus d'analystes compilé par UBS.

Mais la banque a déclaré que les incertitudes macroéconomiques, la force du franc suisse et la hausse des tarifs douaniers américains assombrissaient les perspectives de l'économie suisse.

UBS s'attend à ce que l'activité des opérations reste saine au quatrième trimestre, mais a noté que "le sentiment peut changer rapidement lorsque la confiance dans les perspectives est mise à l'épreuve".

Une fermeture prolongée du gouvernement américain pourrait retarder les activités du marché des capitaux, a-t-elle ajouté.

La reprise de provisions juridiques d'un montant de 688 millions de dollars, principalement liées à la résolution de l'activité de titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles de Credit Suisse et à une affaire UBS en France, a contribué à la surperformance des bénéfices au troisième trimestre.

UBS a attiré 38 milliards de dollars d'argent frais net dans sa division de gestion de fortune mondiale et 18 milliards de dollars dans la gestion d'actifs, ce qui porte le total des actifs investis à près de 7 000 milliards de dollars.

Les fortes entrées de fonds en Asie ont plus que compensé les sorties de fonds dans les Amériques, où UBS a demandé cette semaine une charte de banque nationale .

Dans la division banque d'investissement d'UBS, les revenus ont bondi de 52% en glissement annuel dans le secteur bancaire mondial et de 14% dans le secteur du négoce, marquant un troisième trimestre record pour ces deux secteurs d'activité avec la reprise de l'activité de transactions.

L'intégration de son ancien rival, le Credit Suisse, a progressé, a déclaré UBS dans un communiqué, ajoutant que plus des deux tiers des comptes clients ouverts en Suisse ont été transférés.